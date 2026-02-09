Incêndio atingiu o Restaurante Villa Grill na Rua da Alfândega, no Centro do Rio - Reprodução

Publicado 09/02/2026 17:44

Rio - Um incêndio atingiu o restaurante Villa Grill, na Rua da Alfândega, no Centro, no início da tarde desta segunda-feira (9). Cerca de 50 militares do Corpo de Bombeiros, dos quartéis do Centro, São Cristóvão e Humaitá, foram acionados para conter as chamas.

Veja o vídeo: