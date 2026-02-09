Incêndio atingiu o Restaurante Villa Grill na Rua da Alfândega, no Centro do RioReprodução
Incêndio atingiu o Restaurante Villa Grill na Rua da Alfândega, no Centro do Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) February 9, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/BXUS2fjdLM
Apesar da dimensão do incêndio e da localização, não há informações de feridos e nem sobre o que teria provocado as chamas.
O Centro de Operações do Rio informou que uma faixa da Rua da Alfândega, entre a Uruguaiana e a Avenida Rio Branco precisou ser interditada para o trabalho dos Bombeiros.
