Incêndio atingiu o Restaurante Villa Grill na Rua da Alfândega, no Centro do RioReprodução

Rio - Um incêndio atingiu o restaurante Villa Grill, na Rua da Alfândega, no Centro, no início da tarde desta segunda-feira (9). Cerca de 50 militares do Corpo de Bombeiros, dos quartéis do Centro, São Cristóvão e Humaitá, foram acionados para conter as chamas. 
Veja o vídeo:

Apesar da dimensão do incêndio e da localização, não há informações de feridos e nem sobre o que teria provocado as chamas.

O Centro de Operações do Rio informou que uma faixa da Rua da Alfândega, entre a Uruguaiana e a Avenida Rio Branco precisou ser interditada para o trabalho dos Bombeiros.