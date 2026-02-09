Os peixes estavam acondicionados de maneira irregular, em caixas de isoporReprodução/internet
Polícia apreende 1,5 tonelada de peixes vencidos que seriam revendidos no Carnaval
Três donos de uma distribuidora, no Complexo da Maré, na Zona Norte, foram detidos
Laboratório móvel vai combater bebidas adulteradas durante o Carnaval
Operação feita no fim de semana apreendeu 26 litros de origem desconhecida em blocos no Centro e na Zona Sul
Rio pede mais 20 dias para enviar imagens da Operação Contenção ao STF
Supremo determinou que a PF analise câmeras corporais dos agentes que participaram da ação no Alemão
Chuva forte no Rio provoca grave acidente e volta a alagar ruas
Houve registro de chuva muito forte em vários pontos da capital no fim da tarde desta segunda-feira (9)
Vídeo: incêndio atinge restaurante no Centro do Rio
Não há informações de feridos e nem sobre o que teria provocado as chamas
Cedae promete indenizar moradores atingidos pelo rompimento de adutora na Baixada
Várias famílias tiveram prejuízos com alagamento provocado na estação Guandu, em Nova Iguaçu
