Os peixes estavam acondicionados de maneira irregular, em caixas de isopor - Reprodução/internet

Publicado 09/02/2026 18:28 | Atualizado 09/02/2026 19:13

Rio – Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) apreenderam, nesta segunda-feira (9), cerca de 1,5 tonelada de pescados impróprios para consumo humano, que seriam destinados ao abastecimento de restaurantes do Rio no período de Carnaval. A ação, em uma distribuidora no Complexo da Maré, na Zona Norte, resultou ainda na prisão em flagrante de José Ricardo Pereira da Silva, Rivaldo Pereira da Silva e Rogério Pereira da Silva, responsáveis pelo estabelecimento.

Na distribuidora, os agentes encontraram diversos tipos de peixes, como salmão, linguado e tilápia, armazenados de maneira irregular, em caixas de isopor, e rotulados com datas de validade vencidas.

A equipe inutilizou o material apreendido, a fim de eliminar qualquer risco à saúde pública, e encaminhou os presos à sede da Decon, onde foram autuados pelo crime contra a relação de consumo.