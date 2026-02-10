Publicado 10/02/2026 00:00

Ao cruzar gastos no cartão com a renda declarada, a Receita Federal amplia o controle sobre inconsistências fiscais. Na prática, pessoas físicas passam a ser mais observadas quando o padrão de consumo não condiz com o rendimento informado ao Fisco.

A prisão de um piloto dentro de um avião, em São Paulo, sob suspeita de crimes sexuais, cria uma cena fora da normalidade do ambiente aeroportuário. O episódio expõe como redes criminosas operam de forma difusa, atravessando espaços formais e rotinas de alta confiança sem chamar atenção até serem interrompidas.