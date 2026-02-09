Desabamento aconteceu na Rua Visconde de Itabaiana, no Engenho Novo - Cesar Sales / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 09/02/2026 08:48

Rio - O prédio que desabou neste domingo (8) e deixou quatro pessoas feridas , no Engenho Novo, na Zona Norte, já havia passado por três vistorias da Defesa Civil Municipal anteriormente. Nas avaliações passadas, técnicos apontaram "danos significativos" e identificaram rachaduras, destacando a necessidade de reparos.

O incidente aconteceu na Rua Visconde de Itabaiana, por volta das 17h40. Cerca de 40 bombeiros atuaram na ocorrência. Quatro vítimas foram resgatadas com vida e levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todas já receberam alta.

Três cachorros, sendo um da raça Buldogue e outros dois Yorkshire, morreram no desabamento, assim como um gato. Um segundo felino foi encontrado com vida.

Militares encerraram os trabalhos de busca na manhã desta segunda-feira (9), após cerca de 12 horas de atuação contínua. Com a conclusão do trabalho, o local será entregue à Defesa Civil Municipal para uma avaliação de danos estruturais.

A Defesa Civil informou que já havia realizado três vistorias no imóvel de três pavimentos. Nas avaliações, as equipes apontaram que o prédio estava com rachaduras e parte da estrutura apresentava danos significativos, sendo necessária a realização de reparos por parte dos proprietários.

Ainda não há informações sobre a causa do desabamento.