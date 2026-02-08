Prédio desabou na Rua Visconde de Itabaiana, no Engenho Novo - Reprodução

Prédio desabou na Rua Visconde de Itabaiana, no Engenho Novo

Publicado 08/02/2026 19:06

Rio - Um prédio residencial desabou, no fim da tarde deste domingo (8), e deixou quatro pessoas feridas na Rua Visconde de Itabaiana, no Engenho Novo, na Zona Norte. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a grande quantidade de escombros, além de moradores desesperados na tentativa de resgatar as vítimas no meio dos destroços.

Equipes dos quartéis de Benfica, Vila Isabel, Méier, Grupamento de Busca e Salvamento e Grupamento de Operações Especiais foram acionadas às 17h40 e atuaram na ocorrência cerca de 40 bombeiros. Quatro vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Três tiveram ferimentos leves, enquanto o quadro clínico da outra é considerado moderado.

Os militares seguem procurando por dois cães que estariam debaixo dos escombros, mas já confirmaram que não há mais humanos a serem resgatados. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar danos no local.

Moradores das proximidades relataram que o imóvel já apresentava sinais de desgaste e deterioração, mas não havia sido interditado.