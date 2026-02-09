Homens foram mortos em ataque a tiros - Reprodução

Publicado 09/02/2026 06:49

Rio - Cinco homens foram mortos a tiros após um ataque a um bar na Rua Geni Saraiva, no bairro Ponto Chic, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo (8). Duas mulheres que passavam pelo local também ficaram feridas. Uma delas, Ana Cristina dos Santos, de 57 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

As vítimas deram entrada no Hospital Geral do município. Segundo a direção da unidade, Ana foi atingida na região dorsal e chegou a ser levada para cirurgia, mas morreu na madrugada desta segunda (9).

Já Jéssica Lorena Sampaio, de 34, baleada na perna, passou por avaliação na emergência, fez exames e recebeu alta com orientações médicas.



Os homens morreram ainda no local. Segundo a Polícia Militar, agentes isolaram a área e acionaram a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

De acordo com a Polícia Civil, entre os mortos está Fagner Ribeiro de Paiva. Os outros quatro ainda não foram identificados. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.