Jorge Babu foi autor da lei que criou o feriado de São Jorge no Rio Reprodução
Ex-policial civil, Babu construiu sua trajetória principalmente na Zona Oeste, especialmente em Santa Cruz. Foi eleito vereador em 2000 e 2004, pelo PTN — atual Podemos — e, em 2006, conquistou uma vaga como deputado estadual, eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2004, chegou a ser preso por participar de uma rinha de galo.
Ganhou notoriedade como autor do projeto que criou o feriado em homenagem a São Jorge, celebrado em 23 de abril. A iniciativa, que começou como data municipal e depois se estendeu para todo o Estado, virou marco, ajudando a fortalecer as tradicionais celebrações dedicadas ao Santo Guerreiro e a Ogum.
A vida política de Babu, no entanto, também foi marcada por controvérsias e problemas com a Justiça. Em 2008, ele foi denunciado pelo Ministério Público por formação de quadrilha e extorsão, acusado de integrar milícias na Zona Oeste.
Tentou retornar à vida política em 2024, disputando uma vaga na Câmara pelo União Brasil. Obteve mais de dez mil votos, mas teve o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.