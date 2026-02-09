Jorge Babu foi autor da lei que criou o feriado de São Jorge no Rio - Reprodução

Publicado 09/02/2026 09:33

Rio — Morreu, neste domingo (8), o ex-vereador e ex-deputado estadual Jorge Luis Hauat, mais conhecido como Jorge Babu, de 60 anos. Ele estava internado em um hospital particular em Santa Cruz, na Zona Oeste, para tratar complicações decorrentes de pneumonia e problemas cardíacos, que se agravaram nos últimos dias. O corpo será enterrado na tarde desta segunda-feira (9), no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência.



Ex-policial civil, Babu construiu sua trajetória principalmente na Zona Oeste, especialmente em Santa Cruz. Foi eleito vereador em 2000 e 2004, pelo PTN — atual Podemos — e, em 2006, conquistou uma vaga como deputado estadual, eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2004, chegou a ser preso por participar de uma rinha de galo.



Ganhou notoriedade como autor do projeto que criou o feriado em homenagem a São Jorge, celebrado em 23 de abril. A iniciativa, que começou como data municipal e depois se estendeu para todo o Estado, virou marco, ajudando a fortalecer as tradicionais celebrações dedicadas ao Santo Guerreiro e a Ogum.

A atuação da família em Santa Cruz ganhou ainda mais força quando o irmão de Babu, Elton Jorge Hauat, conhecido como Elton Babu, foi eleito vereador em 2008 e reeleito em 2012.



A vida política de Babu, no entanto, também foi marcada por controvérsias e problemas com a Justiça. Em 2008, ele foi denunciado pelo Ministério Público por formação de quadrilha e extorsão, acusado de integrar milícias na Zona Oeste.

No ano seguinte, a Executiva Nacional do PT decidiu por sua expulsão do partido. Em 2010, foi demitido do cargo de inspetor da Polícia Civil e posteriormente condenado a sete anos de prisão por integrar milícia e formação de quadrilha enquanto exercia funções na corporação.



Tentou retornar à vida política em 2024, disputando uma vaga na Câmara pelo União Brasil. Obteve mais de dez mil votos, mas teve o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa.



* Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob supervisão de Raphael Perucci