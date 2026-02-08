Gramado de São Januário alagou e não tem condições de receber o jogo no horário programado - Reprodução / SporTV

Gramado de São Januário alagou e não tem condições de receber o jogo no horário programadoReprodução / SporTV

Publicado 08/02/2026 17:46

Rio - As fortes chuvas atrapalharam mais um clássico no Campeonato Carioca. O duelo entre Vasco Botafogo , programado para às 18h (de Brasília), começará às 18h30, em São Januário. Isso porque o gramado alagou e não tem condições de receber o jogo no horário previsto.

Fluminense e Botafogo x Antes, Flamengo Fluminense já haviam sofrido com atrasos.