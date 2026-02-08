Gramado de São Januário alagou e não tem condições de receber o jogo no horário programadoReprodução / SporTV

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - As fortes chuvas atrapalharam mais um clássico no Campeonato Carioca. O duelo entre Vasco e Botafogo, programado para às 18h (de Brasília), começará às 18h30, em São Januário. Isso porque o gramado alagou e não tem condições de receber o jogo no horário previsto.
Antes, Flamengo x Fluminense e Botafogo x Fluminense já haviam sofrido com atrasos. 
O clássico é válido pela última rodada da Taça Guanabara, mas Vasco e Botafogo já estão classificados ao mata-mata. O Glorioso terá o Flamengo pela frente nas quartas de final e, o Cruz-Maltino, ainda depende do resultado para saber quem enfrentará na próxima fase.