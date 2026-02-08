Gramado de São Januário alagou e não tem condições de receber o jogo no horário programadoReprodução / SporTV
Fortes chuvas atrasam clássico entre Vasco e Botafogo, em São Januário
Partida estava prevista para 18h, mas começará somente às 18h30
Staff de Denis Bouanga está pessimista sobre negociação entre Los Angeles e Fluminense
Atacante gabonês, de 31 anos, é desejo do Tricolor
Ex-Botafogo marca, Inter de Milão goleia Sassuolo e dispara na liderança no Italiano
Luis Henrique fez o quinto e fechou a vitória por 5 a 0, no Mapei Stadium
Bayern atropela o Hoffenheim e segue isolado na liderança no Alemão
Luis Díaz balançou a rede três vezes e comandou a goleada na Allianz Arena
Lateral do Fluminense, Fuentes está perto de reforçar o América do México
Negociação é por empréstimo de um ano com opção de compra
Com novidades, Fluminense divulga relacionados para encarar o Maricá
Tricolor entra em campo às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca
