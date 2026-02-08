Luis Henrique comemora gol marcado pela Inter de Milão sobre o SassuoloPiero Cruciatti / AFP

Mais artigos de AFP
AFP
Com mais um gol de Lautaro Martínez, a Inter de Milão consolidou sua liderança na Série A, ampliando a vantagem sobre o Milan para oito pontos, após uma goleada de 5 a 0 fora de casa contra o recém-promovido Sassuolo, neste domingo (8), pela 24ª rodada do campeonato.
O zagueiro alemão Yann Bisseck abriu o placar para os 'nerazzurri' aos 11 minutos com uma cabeçada certeira após uma cobrança de escanteio de Federico Dimarco.
O atacante francês Marcus Thuram ampliou a vantagem aos 28, novamente com um passe de Dimarco, que chegou à sua nona assistência na temporada.
Após o intervalo, o capitão Lautaro Martínez (50'), Manuel Akanji (53') e o brasileiro Luis Henrique (88') completaram a goleada.
Após protestar veementemente contra o quarto gol, o jogador sérvio Nemanja Mati foi expulso (55'), deixando o Sassuolo (11º, 29 pontos) com dez jogadores durante quase todo o segundo tempo.
Os 'nerazzurri', comandados pelo técnico romeno Cristian Chivu (19 vitórias, 1 empate e 4 derrotas), conquistaram o quinto triunfo consecutivo no campeonato.
Com 58 pontos, a Inter de Milão tem uma vantagem confortável sobre o Milan, que soma 50 pontos, mas com um jogo a menos – a partida adiada deste fim de semana, que será disputada em 18 de fevereiro contra o Como.
Em terceiro lugar, o Napoli, que sofreu para vencer o Genoa por 3 a 2 no sábado, está nove pontos atrás da Inter.
A Juventus, quarta colocada com 45 pontos, enfrenta a Lazio (8ª) neste domingo.
fotogaleria
Luis Henrique comemora gol marcado pela Inter de Milão sobre o Sassuolo
João Fonseca é o destaque do Brasil no tênis