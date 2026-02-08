Jogadores do Botafogo reunidos no gramado antes do clássico com o Vasco, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo

Rio - Gabriel Justino valorizou a oportunidade no Botafogo na derrota por 2 a 0 para o Vasco, neste domingo (8), em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Aos 19 anos, o zagueiro foi titular e atuou ao lado de Bastos e Barboza. Após o apito final, ele analisou o clássico e fez questão de exaltar a família, essencial para que chegasse ao profissional no Glorioso. 
"Queria agradecer à minha família, à diretoria e ao treinador do profissional, que faz um excelente trabalho. Sabíamos que seria um jogo com chuva, pesado, contra uma equipe organizada. Trabalhamos a semana toda, fizemos um bom jogo, mas a expulsão nos prejudicou. Bola para frente, estamos classificados", iniciou o jogador.
"Queria agradecer aos meus pais, que estiveram comigo desde pequeno. Ninguém acreditava em mim, fico emocionado. Meus pais sempre trabalharam para me sustentar. Sempre foi uma correria", complementou.
Já classificado, o Botafogo ficou com nove pontos, na ponta do Grupo B da Taça Guanabara. O adversário nas quartas de final do Estadual será o Flamengo. Antes, o Glorioso terá o Fluminense pela frente, quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.