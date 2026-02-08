Botafogo deseja a contratação de Marco Di CesareLuis Robayo / AFP
Santos entra na briga com o Botafogo por zagueiro do Racing
Jogador, de 24 anos, atuou em 37 jogos na última temporada e fez um gol
Preservando titulares, Botafogo divulga relacionados para o clássico contra o Vasco
Com elenco reduzido, Martín Anselmi utiliza atletas do Sub-20
Botafogo encontra novo entrave em negociação por Cristian Medina, do Estudiantes
Volante decide permanecer na Argentina até o meio de 2026; Glorioso ainda tenta reviravolta
Botafogo corre contra o tempo para fechar negociações e inscrever reforços na pré-Libertadores
Alvinegro estreia pela competição no próximo dia 18
Botafogo sai da lista de transfer ban e pode registrar reforços
Glorioso realiza parte do pagamento de dívida ao Atlanta United que gerou punição
Botafogo planeja poupar jogadores mais desgastados em clássico com o Vasco
Duelo será no domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário
