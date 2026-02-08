Botafogo deseja a contratação de Marco Di Cesare - Luis Robayo / AFP

Publicado 08/02/2026 15:24

Rio - O Botafogo vem negociando há algumas semanas com o zagueiro Marco Di Cesare, de 24 anos, do Racing. Porém, de acordo com informações do site argentino "Racing de Alma", que é especializado na cobertura do clube de Avellaneda, o Santos entrou na parada.

O Peixe estaria preparando uma oferta de empréstimo de 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões) com obrigação de compra de 80% dos direitos econômicos por 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) caso o zagueiro jogue 30% dos jogos até junho.

O valor é superior ao que o Alvinegro teria se disponibilizado pelo defensor. A proposta do Botafogo teria sido de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões), em definitivo. As partes chegaram a um acordo, mas o clube carioca não oficializou a chegada por conta do "transfer ban", que foi resolvido na última sexta-feira.

Revelado pelo Argentinos Juniors, Di Cesare chegou ao Racing em 2024. Na temporada passada, ele entrou em campo em 37 jogos, anotou um gol e deu uma assistência.