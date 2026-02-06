Thairo Arruda, ex-CEO do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2026 17:39

Rio - O Botafogo terá uma mudança importante em sua gestão. Thairo Arruda deixou o cargo de CEO da SAF alvinegra após semanas de desgaste interno com John Textor. A saída ocorre em meio a divergências sobre as condições de um novo aporte financeiro prometido pelo empresário norte-americano para resolver o transfer ban do clube.



Em publicação nas redes sociais, o agora ex-executivo agradeceu e destacou que a instituição está acima de qualquer indivíduo. Ele pediu, ainda, o apoio contínuo da torcida.



Com sua saída, a tendência é de que John Textor estreite laços com Danilo Caixeiro, atual 'managing director' do Glorioso. Caixeiro foi um dos responsáveis, ao lado de Thairo, por apresentar o projeto da SAF ao empresário americano e convencer o investidor a adquirir a maior parte das ações do Botafogo.



Nos primeiros momentos da SAF, Textor tentou buscar um CEO no mercado, mas nenhuma tratativa avançou. Diante das negativas, Thairo Arruda acabou sendo escolhido para assumir o comando executivo.



O Botafogo volta a campo neste domingo (8), às 18h (horário de Brasília), para enfrentar o Vasco, pela última rodada da Taça Guanabara. O jogo acontece em São Januário.

A mensagem de Thairo Arruda:

"“Os jogadores vão e vêm...”



Hoje chegou a minha vez de me despedir da estrela mais brilhante do céu, o clube que marcou a minha vida para sempre.



Foram quatro anos intensos, vividos no limite da emoção. Saímos de um começo extremamente difícil, sem estrutura básica para os atletas (chuveiros sem água quente, gelo na caixa d’água, marmita pros atletas… etc), atravessamos retomadas, colapsos, noites sem dormir, decisões duras… Vivemos o melhor ano da história em 2024 e enfrentamos, com coragem, o dramático desafio societário de 2025. Cada fase deixou marcas profundas.



Mas se aprendi algo aqui, é que a Fênix é alvinegra. Cai, sente o golpe, mas sempre se levanta — mais forte. E vai se levantar de novo.



Entreguei a esse clube o melhor de mim. De corpo, alma e coração. Ao longo do caminho, encontrei pessoas que viraram família. Gente que ama esse escudo de forma rara e que continuará lutando todos os dias pelo nosso Fogão.



Levo comigo histórias, aprendizados, cicatrizes e um orgulho imenso. Um dia, talvez eu coloque tudo isso no papel, para contar o que foi viver esse capítulo por dentro.



O projeto segue. O clube é maior do que qualquer pessoa. E a torcida é a alma que move tudo isso. Vocês são a força que empurra, sustenta e faz o clube sobreviver nos momentos mais difíceis.



Por isso, deixo um último pedido, do fundo do coração: continuem. Apoiando e acreditando. Empurrando esse time de guerreiros dentro e fora de campo.



A John Textor: a minha gratidão pelo convite a fazer parte desse projeto



Obrigado, obrigado, obrigado, Botafogo."