Villalba não está inscrito nas competições por causa do transfer ban sofrido pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Botafogo correu contra o tempo, e conseguiu dar fim ao transfer ban nesta sexta-feira (6). Com a promessa cumprida de John Textor de conseguir 50 milhões de dólares (cerca de (R$ 260 milhões) junto a investidores, a diretoria da SAF volta a poder registrar novos jogadores uma semana antes do prazo para a inscrição na pré-Libertadores.
Ou seja, para o confronto contra o Nacional Potosí, na Bolívia, em 18 de fevereiro, o Glorioso terá à disposição, Ythallo, Riquelme, Wallace Davi e Lucas Villalba, que ainda aguardam a regularização para poderem estrear.
Leia mais: Mateo Ponte se desculpa com torcedor depois de derrota: 'Eu me cobro'
Além dos quatro reforços já anunciados, o Botafogo esperava pelo fim do transfer ban para concretizar as contratações de Di Cesare, do Racing, e Cristian Medina, do Estudiantes.  Enso González, do Wolverhampton, é outra possibilidade.
O transfer ban que a SAF sofreu da Fifa deveu-se à dívida com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada. São 21 milhões de dólares (R$ 110 milhões) que o Glorioso conseguiu um acordo para parcelar em três vezes, quitando a primeira parte do valor.