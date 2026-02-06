Villalba não está inscrito nas competições por causa do transfer ban sofrido pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2026 15:51 | Atualizado 06/02/2026 20:44

Ou seja, para o confronto contra o Nacional Potosí, na Bolívia, em 18 de fevereiro, o Glorioso terá à disposição, Ythallo, Riquelme, Wallace Davi e Lucas Villalba, que ainda aguardam a regularização para poderem estrear.



Além dos quatro reforços já anunciados, o Botafogo esperava pelo fim do transfer ban para concretizar as contratações de Di Cesare, do Racing, e Cristian Medina, do Estudiantes. Enso González, do Wolverhampton, é outra possibilidade.



O transfer ban que a SAF sofreu da Fifa deveu-se à dívida com o Atlanta United pela compra de Thiago Almada. São 21 milhões de dólares (R$ 110 milhões) que o Glorioso conseguiu um acordo para parcelar em três vezes, quitando a primeira parte do valor.