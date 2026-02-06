Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
A questão é o regulamento da Ferj, que prevê que o clube que não usar os titulares depois do terceiro jogo sofrerá punição financeira. Assim, o Glorioso avalia a melhor forma de rodar o time. As informações são do site 'ge'.
O Alvinegro é o líder isolado do Grupo B no Estadual, com nove pontos. Em cinco partidas, ganhou três (Portuguesa, Volta Redonda e Bangu) e perdeu duas (Sampaio Corrêa e Fluminense).
Depois de encerrar a fase inicial no Carioca, o Botafogo terá outro clássico pela frente: enfrentará o Fluminense, quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
