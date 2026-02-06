Jair Ventura foi eleito o técnico revelação do Brasileirão 2016 - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

LEIA MAIS: Artilheiro do Botafogo, Danilo vive melhor início de temporada da carreira Rio — O técnico Jair Ventura, que atualmente comanda o Vitória, falou sobre como é ser filho de Jairzinho, um dos maiores ídolos da história do Botafogo e do futebol brasileiro. Ele também comentou, em entrevista ao "ge" publicada nesta sexta-feira (6), sobre a sua passagem pelo Glorioso, em 2016 e 2017, destacando como o clube conseguiu avançar nas competições mata-mata sob o seu comando.





LEIA MAIS: Mateo Ponte se desculpa com torcedor depois de derrota do Botafogo: 'Eu me cobro' "A gente vai até as quartas de final da Libertadores. Eliminamos cinco campeões em uma única edição, a primeira vez na história – olha a coisa que só acontece com o Botafogo. A gente vai até a semifinal da Copa do Brasil, com o Flamengo, tem aquele drible do Berrío, vocês lembram?", afirmou, relembrando o drible de Berrío em cima de Victor Luís, em lance que acabou no gol rubro-negro. "E por um ponto a gente não classifica o Botafogo de maneira consecutiva para uma Libertadores."

Eleito o técnico revelação do Brasileirão de 2016, ele também relembrou que no torneio continental de 2017, caiu para o time que viria a conquistá-lo. "Na Libertadores, fizemos uma campanha muito digna, a gente sai para o Grêmio jogando melhor. 'Ah, beleza, jogou melhor, mas perdeu'. Mas jogamos melhor, o que mostra o potencial do nosso time. E o Grêmio foi campeão daquela Libertadores", declarou.



Filho de um ídolo



O treinador de 46 anos também falou sobre como é ser filho de Jairzinho, um gigante do futebol que conquistou a Copa do Mundo 1970, além dos Cariocas de 1967 e 1968, os Torneios Rio-São Paulo de 1964 e 1966 e o Brasileirão 1968 pelo Botafogo.

"Para mim é um privilégio. Antigamente a gente não tinha foto, na rua era autógrafo. Eu saía nas ruas, vinha todo mundo pedir um autógrafo para o meu pai e eu, moleque, não entendia. Não conseguia mensurar o tamanho dele assim. E com o passar do tempo você fala: 'Caraca, meu pai é o Jairzinho'", descreveu.



Até hoje, Jairzinho também é o único jogador a marcar gols em todas as partidas de uma mesma edição de Copa do Mundo. O filho dele lembra como era viver junto com o pai no meio do futebol, cercado de lendas do futebol. "Aí daqui a pouco tem excursão dos caras de 70, você tem Pelé, Rivellino, Tostão, os cara todos contigo assim. Então isso pra mim foi muito normal. Eu vivi nesse meio."



Além do Botafogo e Vitória, Jair Ventura também teve passagens pelo Corinthians, Santos, Sport, Chapecoense e Juventude.