John Textor conseguiu dinheiro para tirar o Botafogo do transfer banVítor Silva / Botafogo
John Textor envia mensagem aos botafoguenses! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/jbtq2DKJ7q— Botafogo F.R. (@Botafogo) February 6, 2026
Botafogo sai da lista de transfer ban e pode registrar reforços
Glorioso realiza parte do pagamento de dívida ao Atlanta United que gerou punição
Botafogo planeja poupar jogadores mais desgastados em clássico com o Vasco
Duelo será no domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário
Thairo Arruda deixa o cargo de CEO da SAF do Botafogo após desgaste com John Textor
Dirigente se afasta depois de divergências sobre novo aporte financeiro
Fim da debandada? Botafogo não pretende negociar mais jogadores nesta janela
Alvinegro avalia positivamente o trabalho de Martin Anselmi
Botafogo poderá inscrever reforços para a pré-Libertadores
Diretoria da SAF consegue acabar com transfer ban que impedia a regularização de jogadores
Jair Ventura fala sobre passagem no Botafogo e relação com o pai, Jairzinho: 'Privilégio'
Atualmente no Vitória, técnico comandou o Glorioso em 2016 e 2017
