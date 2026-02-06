John Textor conseguiu dinheiro para tirar o Botafogo do transfer ban - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2026 19:32 | Atualizado 06/02/2026 20:49

O Botafogo respira aliviado ao finalmende sair do transfer ban após mais de um mês. A SAF do Glorioso realizou parte do pagamento da dívida pela compra de Thiago Almada, no início da noite desta sexta-feira (6), e pouco depois saiu da lista da Fifa.



Com isso, o Glorioso poderá voltar a registrar jogadores na CBF e terá à disposição os quatro reforços anunciados até agora: Ythallo, Riquelme, Wallace Davi e Lucas Villalba. A tendência é que possam ficar à disposição já na próxima partida pelo Brasileirão, quinta-feira (13), contra o Fluminense, no Maracanã.

Além deles, a diretoria espera concretizar as contratações de de Di Cesare, do Racing, e Cristian Medina, do Estudiantes. Enso González, do Wolverhampton, é outra possibilidade.

Em vídeo postado nas redes sociais, o dono da SAF alvinegra, John Textor, mandou um recado aos torcedores.

"O transfer ban foi retirado e podemos terminar nossas contratações para 2026. Estamos muito animados pelo técnico, temos um novo sistema uma nova maneira de jogar e muito focado no ataque. As mesmas características, a mesma base e a atitude e ambição que nos trouxe títulos em 2024. E agora podemos colocar em prática em 2026. Novamente, é ataque, ataque ataque. É isso que queremos em campo", disse o empresário estadunidense.

O pagamento feito ao Atlanta United foi informado primeiro pelo jornalista Bernardo Gentile, e confirmado por O DIA. Para sair do transfer ban, o Botafogo conseguiu um acordo para parcelar em três vezes o total de 21 milhões de dólares (cerca de R$ 110 milhões), sendo que quitou a primeira parcela. Há ainda uma outra dívida de 9 milhões de dólares por bônus e pela transferência de Almada ao Atlético de Madrid, que também foi incluída no acordo.