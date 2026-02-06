Martín Anselmi é bem avaliado no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Martín Anselmi é bem avaliado no BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2026 16:13

Rio - Vivendo uma situação conturbada neste começo de ano, o torcedor do Botafogo não deverá ver o seu clube negociar mais jogadores nesta janela de transferências. De acordo com informações do portal "GE", a SAF do Alvinegro tomou esta decisão.

Ainda com 'transfer ban', o clube carioca não consegue registrar novos jogadores, além disso, o treinador Martin Anselmi tem deixado claro a dificuldade de trabalhar com um elenco tão curto. O argentino tem sido bem avaliado neste começo de passagem pelo Alvinegro.

O Botafogo recebeu consultas do Palmeiras pela volante Danilo e pelo meia Álvaro Montoro. Em ambas, o Alvinegro rechaçou qualquer possibilidade de negociar a dupla, que é peça fundamental no elenco.

O clube carioca perdeu alguns jogadores importantes neste começo de ano. Entre eles: o volante Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras, e Jefferson Savarino, que migrou para o Fluminense.