Montoro é um dos destaques do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/02/2026 17:40

Rio - Além de Danilo, o Botafogo também recebeu uma consulta do Palmeiras por outro jogador do elenco: o apoiador Álvaro Montoro. O Alvinegro deixou claro que não tem interesse de negociar a dupla com nenhum clube do Brasil. As informações são da "ESPN".

Danilo e Montoro chegaram ao Botafogo no ano passado e rapidamente se tornaram destaques da equipe. Neste começo de ano, os dois são os principais jogadores do Alvinegro, que vem sofrendo com mudanças no elenco.

Pela contratação de Montoro, o Botafogo desembolsou em junho de 2025 algo em torno de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 45,5 milhões), junto ao Vélez, da Argentina. Em relação a Danilo, o valor pago foi de 22 milhões de euros (R$ 142 milhões), junto ao Nottingham Forest.

No total, Montoro já fez 28 jogos pelo Botafogo com cinco gols e cinco assistências. Danilo entrou em campo em 22 partidas, anotou cinco gols e deu quatro assistências pelo Alvinegro.