Montoro é um dos destaques do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo fecha as portas para interesse do Palmeiras por Danilo e Montoro
Dupla tem sido destaque do elenco do Alvinegro
Artilheiro do Botafogo, Danilo vive melhor início de temporada da carreira
Volante marcou quatro gols em dois jogos no Brasileirão
Botafogo vê processo de evolução para Nathan Fernandes: 'Tentando melhorar'
Martín Anselmi destacou minutagem do atleta
Marçal sofre lesão ligamentar e desfalcará o Botafogo por três semanas
Lateral-esquerdo se machucou no clássico com o Fluminense, pelo Carioca
Santi Rodríguez será reavaliado após ser substituído com dores no joelho
Jogador saiu de campo aos 18 minutos do primeiro tempo
Anselmi reconhece erros do Botafogo e vê derrota justa: 'Temos que melhorar'
Alvinegro perdeu para o Grêmio por 5 a 3, nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre
