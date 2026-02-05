Marçal em ação pelo Botafogo no clássico com o Fluminense, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 05/02/2026 09:22

Rio - Marçal sofreu uma lesão no ligamento medial colateral do joelho direito. O lateral-esquerdo do Botafogo já iniciou tratamento, mas será desfalque por ao menos três semanas. Depois, passará por uma nova leva de exames para avaliar a recuperação.