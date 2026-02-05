Marçal em ação pelo Botafogo no clássico com o Fluminense, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
O defensor se machucou na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no domingo (1º), pelo Campeonato Carioca. Ele conseguiu ficar em campo durante os 90 minutos, mas deixou o Nilton Santos de muletas, com a perna enfaixada.
Assim, ficou fora do revés por 5 a 3 para o Grêmio, na quarta-feira (4), em Porto Alegre, pelo Brasileirão.
Em meio ao elenco curto e ao transferban, que impede o Botafogo de registrar reforços, Marçal tem sido peça importante para Martín Anselmi. Quando não inicia como titular, é uma das primeiras opções do técnico para entrar na linha defensiva - seja na lateral ou na zaga.
