Arthur Cabral marcou pela primeira vez na temporada - Vítor Silva/Botafogo

Arthur Cabral marcou pela primeira vez na temporadaVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/02/2026 00:05 | Atualizado 05/02/2026 00:13

Rio - O Botafogo ficou duas vezes na frente do placar, mas perdeu para o Grêmio por 5 a 3 , nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre, pela 2ª rodada do Brasileirão. Autor de um dos gols do alvinegro na partida, o centroavante Arthur Cabral marcou pela primeira vez na temporada e celebrou o fim do jejum.

"Muito importante para mim esse gol. Não fui muito bem no ano passado, mas um gol sempre é bom, principalmente para centroavante porque dá confiança e chama mais gol. Espero que (as oportunidades) comecem a sobrar para mim", disse Arthur Cabral.

Jogando fora de casa, o Botafogo começou melhor e abriu o placar com Arthur Cabral, aos 16 minutos. O Grêmio empatou com Carlos Vinícius em falha de Ponte, mas o Alvinegro voltou a ficar na frente do placar, aos 35, com Danilo — o artilheiro do time na temporada.

Na etapa final, o panorama mudou. O Botafogo sofreu três gols em menos de 15 minutos e ficou contra as cordas. Na reta final, ainda sofreu o quinto gol, mas conseguiu descontar novamente com Danilo. Arthur Cabral minimizou os erros e reiterou a confiança no técnico Martin Anselmi.

"Temos que errar menos. Nosso trabalho é muito novo, com um novo treinador, com uma metodologia muito diferente, então os erros são muito normais. Temos um mês só de trabalho, é comum que haja erros, mas estamos tentando minimizar", completou.

Com a derrota, o Botafogo caiu para o quinto lugar no Brasileirão, com três pontos. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, pelo Carioca, e depois encara o Fluminense, quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.