Rio - Em um jogo agitado e de oito gols, o Botafogo foi goleado pelo Grêmio por 5 a 3, nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre, pela 2ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro ficou duas vezes na frente do placar e foi para o intervalo em vantagem, mas sofreu um apagão no segundo tempo e amargou uma dura derrota. Danilo, duas vezes, e Arthur Cabral marcaram os gols alvinegro.
Com a derrota, o Botafogo caiu para o quinto lugar no Brasileirão, com três pontos. Já o Grêmio, por outro lado, se recuperou da derrota na estreia e subiu para o sétimo lugar, também com três. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, pelo Carioca, e depois encara o Fluminense, quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.
fotogaleria
Botafogo começa melhor em primeiro tempo com três gols
O primeiro tempo foi agitado em Porto Alegre. O Botafogo começou melhor e saiu na frente do placar, aos 16 minutos, com um belo gol de Arthur Cabral após lançamento de Barboza. Porém, não demorou muito para o Grêmio reagir. Tetê fez jogada individual e deu assistência para Carlos Vinícius, que aproveitou a falha de Mateo Ponte e empatou o jogo.
Apesar da reação do Grêmio, o Botafogo não sentiu o golpe. O Alvinegro continuou bem organizado em campo, manteve as ações equilibradas e conseguiu ficar novamente em vantagem aos 35 minutos. Montoro fez bela jogada pelo meio e deu belo passe para Danilo, que acertou um voleio para marcar o segundo gol do Glorioso.
Carlos Vinícius brilha e comanda virada do Grêmio
O panorama mudou no segundo tempo. O Grêmio mudou a postura com a entrada de Amuzu e ficou mais agressivo. Com uma atuação avassaladora, o time gaúcho empatou o jogo logo aos cinco minutos, com o artilheiro Carlos Vinícius. O camisa 95 completou o seu hat-trick aos 11 minutos, em cobrança de pênalti, cometido por Alex Telles.
O Botafogo ficou desnorteado com os dois gols sofridos em 10 minutos. O Alvinegro foi para o ataque sem organização e deixou espaços. O Grêmio aproveitou e explorou a velocidade de Amuzu, que ganhou de Mateo Ponte na corrida e deu assistência para Tetê marcar o quarto gol e transformar a vitória gaúcha em goleada.
Imediatamente após sofrer o quarto gol, o técnico Martin Anselmi resolveu promover mudanças. No primeiro lance no jogo, Matheus Martins acertou a bola na trave e perdeu a chance de recolocar o Botafogo no jogo. Por outro lado, a defesa alvinegra parecia perdida. Em falha de Neto, Edenílson fez o quinto, aos 33. Na reta final, o Glorioso descontou com Danilo, aos 40.
Grêmio x Botafogo
Brasileirão - 2ª rodada Data: 04/02/2025 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Grêmio: Weverton; João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur (Dodi) e Monsalve (Willian); Tetê (Edenílson), Pavon (Amuzu) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Luis Castro Botafogo: Neto; Mateo Ponte (Matheus Martins), Newton e Barboza; Vitinho, Danilo, Allan (Marquinhos), Santi Rodríguez (Artur [Nathan Fernandes]), Montoro (Barrera) e Alex Telles; Arthur Cabral. Técnico: Martin Anselmi Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG) Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP) Gols: Arthur Cabral, aos 16' do 1ºT (0-1); Carlos Vinícius, aos 25' do 1ºT (1-1); Danilo, aos 35' do 1ºT (1-2); Carlos Vinícius, aos 5' do 2ºT (2-2); Carlos Vinícius, aos 11' do 2ºT (3-2); Tetê, aos 14' do 2ºT (4-2); Edenílson, aos 33' do 2ºT (5-2); Danilo, aos 40' do 2ºT (5-3) Cartões amarelos: Barboza, Mateo Ponte e Allan (BOT)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.