Marçal ganhou nova chance no Botafogo no duelo contra o FluminenseVitor Silva / Botafogo

Rio - O defensor do Botafogo, Marçal, de 36 anos, passou por exames médicos nesta semana para saber a gravidade da lesão sofrida no clássico contra o Fluminense, no último domingo (1º), pelo Campeonato Carioca. As informações foram dadas pelo repórter Thiago Veras, da "Rádio Tupi".
Na derrota para o Fluminense, no Nilton Santos, Marçal saiu do estádio com auxílio de muletas. O veterano não viajou para Porto Alegre para o duelo desta quarta (4) contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e será desfalque para o Botafogo.

Na temporada atual, o atleta tem atuado como zagueiro, que atualmente é considerado o setor mais carente do elenco alvinegro.

No momento, as opções disponíveis são somente Barboza e Bastos. Ythallo e Riquelme não estão inscritos, e o retorno de Kaio Pantaleão é somente no segundo semestre.