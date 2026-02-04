Rio - O defensor do Botafogo, Marçal, de 36 anos, passou por exames médicos nesta semana para saber a gravidade da lesão sofrida no clássico contra o Fluminense, no último domingo (1º), pelo Campeonato Carioca. As informações foram dadas pelo repórter Thiago Veras, da "Rádio Tupi".
Na derrota para o Fluminense, no Nilton Santos, Marçal saiu do estádio com auxílio de muletas. O veterano não viajou para Porto Alegre para o duelo desta quarta (4) contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e será desfalque para o Botafogo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.