Villalba não está inscrito nas competições por causa do transfer ban sofrido pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/02/2026 12:09

Lucas Villalba teve negociações avançadas com o Valencia para deixar o Botafogo por empréstimo. Entretanto, o curto prazo antes do fechamento da janela de transferências internacionais na Europa impediu o acerto.



Isso porque o clube espanhol precisava abrir uma vaga no elenco para contratar o atacante uruguaio, o que não foi possível. Esse problema, segundo o jornalista uruguaio Ramiro Soria, da rádio Carve Deportiva, foi determinante para o fim das conversas.



não sabe quando poderá atuar devido ao transfer ban sofrido pela SAF.

Entretanto, os empresários de Villalba ainda conversam com outros clubes interessados na contratação . Apesar de ter chegado ao Botafogo em 2026, o jogador

Diante dessa incerteza, há o entendimento de que uma saída temporária por empréstimo seja a melhor situação para Villalba voltar a jogar. Além dele, outros três jogadores também não podem ser registrados na CBF: Ythallo, Riquelme, e Wallace Davi.



O Botafogo aguarda a entrada de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 261,4 milhões) prometidos por John Textor. O valor é essencial para entrar em acordo com o Atlanta United pela dívida por Thiago Almada de 21 milhões de dólares (R$ 109,8 milhões), o que motivou a punição do transfer ban.



Além dos nomes já contratados, o Glorioso também tem acertos com o zagueiro argentino Di Cesare, do Racing, e o atacante Enso González, do Wolverhampton. Mas só concluirá a negociação caso encerre a punição na Fifa.