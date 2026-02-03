Martín Anselmi comanda treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/02/2026 14:59

Rio - O Botafogo divulgou nesta terça-feira (3) a lista de relacionados para o confronto contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (4), em Porto Alegre. O duelo será às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso não poderá contar com Marçal, que se machucou no clássico com o Fluminense.



O lateral-esquerdo sofreu um estiramento no joelho e deixou o Estádio Nilton Santos de muletas. O clube não deu detalhes sobre o tempo de recuperação do atleta. Para o seu lugar, entrou na lista o atacante Kauan Toledo, que não estava presente na última relação.

Joaquín Correa e Chris Ramos seguem como ausências por conta de lesão, além dos novos reforços da equipe, que não podem estrear devido ao transfer ban.



Veja os relacionados do Botafogo:

Goleiros:

Léo Linck, Neto e Raul;

Defensores:

Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Gabriel Abdias, Kadu, Marquinhos, Mateo Ponte e Vitinho;

Meio-campistas:

Allan, Arthur Novaes, Danilo, Montoro, Newton e Santi Rodríguez;

Atacantes:

Artur, Arthur Cabral, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo, Matheus Martins e Nathan.