Rio - O Botafogo divulgou nesta terça-feira (3) a lista de relacionados para o confronto contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (4), em Porto Alegre. O duelo será às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso não poderá contar com Marçal, que se machucou no clássico com o Fluminense.
O lateral-esquerdo sofreu um estiramento no joelho e deixou o Estádio Nilton Santos de muletas. O clube não deu detalhes sobre o tempo de recuperação do atleta. Para o seu lugar, entrou na lista o atacante Kauan Toledo, que não estava presente na última relação.
Joaquín Correa e Chris Ramos seguem como ausências por conta de lesão, além dos novos reforços da equipe, que não podem estrear devido ao transfer ban.
No confronto contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, o técnico Martín Anselmi poupou alguns titulares e mandou a campo um time misto. Agora, a tendência é que o Glorioso vá com força máxima diante do clube gaúcho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.