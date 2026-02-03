Marlon Freitas com a camisa do Palmeiras - Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Publicado 03/02/2026 17:34

Rio - Na luta para derrubar o transfer ban, o Botafogo deve receber nos próximos dias um valor que dará um alívio no caixa. O Palmeiras depositará em breve o valor da compra do volante Marlon Freitas, de acordo com o jornalista Matheus Medeiros.

A venda de Marlon Freitas foi a sexta maior da história do Botafogo (em reais). O valor da negociação do volante foi de 5,4 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) por 100% dos direitos econômicos. Ele já atuou em seis jogos pelo Palmeiras na temporada.

Marlon Freitas, de 30 anos, foi o capitão do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e Libertadores em 2024. Contratado em 2023, o volante disputou 186 jogos, marcou cinco gols e deu 20 assistências com a camisa alvinegra. Na última temporada, foram 58 partidas, um gol e cinco assistências.

A saída de Marlon Freitas feriu os torcedores do Botafogo, que alteraram letra de música e o retiraram do bandeirão de ídolos. O volante era considerado um símbolo do time campeão da dobradinha em 2024, já que era o capitão, mas a decisão de trocar o Alvinegro pelo Palmeiras não foi bem aceita.

Em crise financeira, Marlon Freitas não foi o único grande nome a deixar o Botafogo em 2026. O meia Savarino, por exemplo, foi negociado com o Fluminense. O Glorioso tenta reduzir a folha salarial e se readequar financeiramente. Outras saídas ainda podem acontecer neste ano.