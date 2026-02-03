Marlon Freitas com a camisa do PalmeirasFabio Menotti/Palmeiras/by Canon
Botafogo aguarda valores da venda de Marlon Freitas nos próximos dias
Clube deve receber parcelas da negociação com o Palmeiras em breve
Botafogo aguarda valores da venda de Marlon Freitas nos próximos dias
Clube deve receber parcelas da negociação com o Palmeiras em breve
Com desfalques, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Grêmio
Jogo será nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre
Botafogo alcança acordo com o Racing e avança para contratar Di Cesare
Chegada do zagueiro ao Glorioso só depende do fim do transfer ban
Sem jogar no Botafogo, Villalba não consegue transferência para o Valencia
Atacante aguarda fim do transfer ban para ser regularizado, mas busca outras opções
Léo Linck se destaca contra Fluminense e mantém disputa por titularidade no gol do Botafogo
Martín Anselmi destacou competição saudável entre o jogador e Neto pela posição
Com elenco curto, Bastos agrada e se torna mais uma opção no Botafogo
Zagueiro foi titular e atuou por 90 minutos diante do Fluminense, no Nilton Santos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.