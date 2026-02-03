Destaque do Botafogo no clássico, Léo Linck fez seis defesas contra o Fluminense - Arthur Barreto / Botafogo

Destaque do Botafogo no clássico, Léo Linck fez seis defesas contra o FluminenseArthur Barreto / Botafogo

Publicado 03/02/2026 11:45 | Atualizado 03/02/2026 11:48

Rio — O goleiro Léo Linck, do Botafogo, se destacou na partida contra o Fluminense, no último domingo (1º). Apesar da derrota por 1 a 0, o jogador fez seis defesas, sendo três destas de chutes dentro da área, evitando um placar ainda mais elástico.

A boa atuação acende o debate sobre a titularidade na posição, disputada entre ele e Neto, de 36 anos, que recentemente, no último dia 24 de janeiro, voltou aos gramados contra o Bangu, após ficar quatro meses afastado por lesão na coxa direita. A boa atuação acende o debate sobre a titularidade na posição, disputada entre ele e Neto, de 36 anos, que recentemente, no último dia 24 de janeiro, voltou aos gramados contra o Bangu, após ficar quatro meses afastado por lesão na coxa direita.

Em coletiva de imprensa após o clássico, o técnico Martín Anselmi comentou sobre a disputa e afirmou que os atletas devem seguir brigando pela posição.



"Está muito parelha a luta pela titularidade no gol. Tanto Neto como o Léo estão indo muito bem, e isso é bom para mim e para o Botafogo. Temos dois goleiros que podem jogar e, se continuarem assim, vão permanecer lutando, porque acho que é justo que tenham que seguir brigando pela posição. Fico feliz pela atuação do Léo", disse.



Depois da lesão de Neto, no último dia 14 de setembro pelo Campeonato Brasileiro, Léo Linck, de 24 anos, assumiu a titularidade no Glorioso. Em 2026, o jovem, revelado pelo Athletico, também jogou contra o Volta Redonda, no Campeonato Carioca.



O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (4) para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.