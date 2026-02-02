Marçal em ação pelo Botafogo no clássico com o Fluminense, pelo Campeonato CariocaVítor Silva / Botafogo

Rio - Marçal virou preocupação no Botafogo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último domingo (1º). O lateral-esquerdo, que tem atuado improvisado como zagueiro, sofreu um estiramento no joelho direito e deixou o Nilton Santos de muletas, com a perna enfaixada.
Ele passará por novos exames e será reavaliado para saber a real gravidade do problema, no CT Lonier. As informações são do site 'ge'.
Em meio ao elenco curto e ao transferban, que impede o clube de registrar reforços, o defensor tem sido peça importante para Martín Anselmi. Quando não inicia como titular, é uma das primeiras opções do técnico para entrar na linha defensiva - seja na lateral ou na zaga.
O próximo compromisso do Botafogo será contra o Grêmio, quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ao que tudo indica, Marçal não terá condições de entrar em campo. 
