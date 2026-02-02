Marçal em ação pelo Botafogo no clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 02/02/2026 12:18

Ele passará por novos exames e será reavaliado para saber a real gravidade do problema, no CT Lonier. As informações são do site 'ge'.

Em meio ao elenco curto e ao transferban, que impede o clube de registrar reforços, o defensor tem sido peça importante para Martín Anselmi. Quando não inicia como titular, é uma das primeiras opções do técnico para entrar na linha defensiva - seja na lateral ou na zaga.

Leia mais: Anselmi explica time reserva do Botafogo diante do Fluminense

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Grêmio, quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ao que tudo indica, Marçal não terá condições de entrar em campo.