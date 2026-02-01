Início do clássico entre Botafogo de Marçal e Fluminense de John Kennedy foi debaixo de muita chuva - Vitor Silva / Botafogo

Início do clássico entre Botafogo de Marçal e Fluminense de John Kennedy foi debaixo de muita chuvaVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/02/2026



O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, gol de John Kennedy, em um duelo em que os dois escalaram muitos reservas, mas a entrada de titulares no segundo tempo fez a diferença. Com o resultado no Clássico Vovô, que chegou a ser interrompido por causa de um temporal , o Tricolor classificou-se para as quartas de final do Campeonato Carioca, com 12 pontos em cinco jogos, e depende de uma vitória simples na última rodada para ter a melhor campanha e conquistar a Taça Guanabara.

De quebra, a equipe do técnico Luis Zubeldía voltou a vencer o rival no Nilton Santos, após quase quatro anos (e quatro jogos). A última vez havia sido em 2022, também por 1 a 0, antes da instalação do gramado sintético no estádio.

Primeiro tempo com temporal e pouca emoção

Já classificado para as quartas de final, o Botafogo só contou com Allan e Mateo Ponte da equipe titular que venceu o Cruzeiro. Já o Fluminense, líder do Grupo A e em situação confortável, mandou a campo seis reservas, à exceção de Fábio, Freytes, Martinelli, Canobbio e John Kennedy.

Muito modificados modificados, não foi surpresa o fraco primeiro tempo, com os dois times jogando na correria, sem controlar a bola, num enorme perde e ganha. Foram muitos erros cometidos, a ponto do lance mais perigoso do clássico ser uma jogada anulada por impedimento, aos 4 minutos de jogo: contra-ataque puxado por Canobbio, com finalização de John kennedy defesa de Léo Linck.

Já lances relevantes que valeram somente um chute de Kadir, com um minuto, e em cobrança de falta de Guga que o goleiro espalmou, aos 30. Entre eles, o clássico ficou paralisado por cerca de 10 minutos por causa do forte temporal no Nilton Santos, que criou poças no gramado e fez os jogadores pedirem a interrupção, logo aos 10.

Titulares entram e clássico melhora

Após o intervalo, os rivais se mostraram menos afoitos para finalizar as jogadas e conseguiram jogar um pouco melhor. Principalmente após a entrada de alguns titulares: Vitinho (no lugar de Kadu), Santi Rodríguez (Kadir), Danilo (Allan) e Montoro (Arthur), pelo Botafogo; e Serna (Lima), Savarino (Canobbio) e Lucho Acosta (Santi Moreno), pelo Fluminense.

Pouco antes da entrada dos jogadores tricolores, Canobbio perdeu uma grande chance ao chutar em cima de Léo Linck, assim como Santi Moreno mandou para fora, após rara troca de passes perto da área. Melhor em campo, o Fluminense quase abriu placar com Savarino, que parou em Léo Linck em seu primeiro encontro com o ex-clube, mas na jogada seguinte John Kennedy fez 1 a 0. aos 23.

O centroavante recebeu sozinho na área após lançamento preciso de Acosta, em troca de passes com participação de Serna, dois que haviam acabado de entrar. E o Botafogo teve mais dificuldade de finalizar, como em jogada de Montoro para Mateo Ponte, que na entrada da área demorou a finalizar e foi travado por Arana.

Na reta final, o Glorioso pressionou, mas a melhor chance foi num chute para fora de Santi Rodríguez, na entrada da área. Ainda houve tempo para Lucho Acosta perder na cara de Léo Linck, que fez grande defesa, e Alex Telles mandar para fora uma falta perigosa.