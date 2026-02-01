Filipe Luís orienta Léo Pereira durante derrota do Flamengo contra o Botafogo - Gilvan de Souza/Flamengo

Filipe Luís não buscou desculpas pela sequência ruim do Flamengo neste início de temporada, com derrotas em sequência para Fluminense, São Paulo e Corinthians. O treinador vê contextos diferentes para cada uma dessas partidas e não considera que o time foi mal em campo, apesar dos três resultados negativos e a perda do título da Supercopa, com a derrota por 2 a 0 em Brasília.

"São resultados ruins. Isso é importante ser falado, o Flamengo não está jogando mal. Não consigo dizer que a derrota para o São Paulo tenha sido justa. Único caminho que temos é o trabalho para voltar a vencer. O recado para o torcedor tem que ser passado dentro do campo, com entrega e dedicação, do jeito que está sendo agora", avaliou.



Com um primeiro tempo muito abaixo na decisão da Supercopa, o Flamengo viu o corinthians se impor fisicamente. Entretanto, o treinador não considera a preparação física como um problema neste início de 2026, mesmo com a mudança no planejamento com a antecipação da estreia do elenco titular.



"Os dois times estão em um começo de temporada, ainda alcançando a melhor forma física. A verdade é que a minha equipe acabou com um a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Se fosse a parte física com certeza não seria assim", disse Filipe Luís.



"Não sou de me lamentar e falar o que poderia ter feito. Claro que aprendo com meus erros, mas gosto de solucionar, não lamentar. O que posso fazer daqui até quarta-feira para recuperar meus jogadores tanto física quanto animicamente para que possam fazer um grande jogo e recuperar o carinho do torcedor, que é o que queremos", analisou.



A opinião de Filipe Luís sobre a expulsão



O técnico do Flamengo também não culpou a expulsão pela derrota para o Corinthians. Ainda assim, reclamou da forma como Carrascal recebeu o cartão vermelho, na volta do intervalo, antes do segundo tempo começar.



"Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar. Preparamos todo o plano para jogar onze contra onze. Depois, quando vi que foi para o VAR, já comecei a pensar em uma estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor. O time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área o máximo possível", admitiu.