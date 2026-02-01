Rossi pouco foi exigido na decisão, apesar dos dois gols sofridos - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi pouco foi exigido na decisão, apesar dos dois gols sofridosGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/02/2026 19:31



O Flamengo sofreu a terceira derrota seguida em 2026, algo que não acontecia desde 2023. O início ruim de temporada, que culminou na perda do título da Supercopa Rei com a derrota por 2 a 0 para o Corinthians não abala a confiança de Rossi.

Para o goleiro, o resultado negativa em Brasília é algo normal diante de uma final e lembrou que o Rubro-Negro vem de um 2025 de muitos títulos.



"Obviamente que o Flamengo é o maior time do Brasil, um dos maiores times do mundo. Ninguém gosta de perder, ainda mais numa final. Assim como a gente acabou conquistando muitas coisas no ano passado, chegamos na final do Mundial e ficamos na porta do título. Mas o ano recém começa, e quem está aqui é quem foi campeão (no ano passado)", disse na saída do campo, à TV Globo.



"O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. A gente foi campeão de duas competições. Ninguém gosta de perder uma final, mas tem de ter um vencedor. E ainda tem muito jogo no meio, acontece (a perda do título), acontece. Mas não podemos baixar a cabeça. Quarta-feira já temos mais um jogo do Brasileiro, em casa,com nossa torcida", completou.



Próximo jogo do Flamengo



Para dar fim à sequência de derrotas para Fluminense (Carioca), São Paulo (Brasileirão) e Corinthians (Copa do Brasil), o Flamengo enfrenta o Internacional na quarta-feira (4). O duelo no Maracanã acontece às 19h (de Brasília).