Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 01/02/2026 08:45

Rio - Flamengo e Corinthians se enfrentam na decisão da Supercopa do Brasil neste domingo (1). O duelo será no Estádio Mané Garrincha, às 16h (de Brasília). O Rubro-Negro busca o bicampeonato consecutivo, enquanto o clube paulista tenta conquistar seu segundo título na história da competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (TV Fechada), Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube).

Como chega o Flamengo

Maior campeão da história da Supercopa do Brasil e atual campeão brasileiro, o Flamengo começou a temporada abaixo do esperado. Atuando nas primeiras rodadas com o elenco sub-20 e depois com os profissionais, o Rubro-Negro venceu apenas uma partida em seis jogos. A Supercopa, além de ser a primeira oportunidade de título na temporada, pode representar uma virada de chave para o clube carioca.



Para o confronto, o técnico Filipe Luís contará com Lucas Paquetá, recém-contratado, que está à disposição, mas a tendência é que comece no banco de reservas. Outras novidades são as voltas de Danilo e De La Cruz entre os relacionados. O desfalque é Saúl, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar.

Como chega o Corinthians

Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians chega à decisão em momento de instabilidade. A equipe paulista conquistou apenas duas vitórias em seis jogos na temporada e busca retomar o bom desempenho de 2025. O clube tenta conquistar seu segundo título da Supercopa; o primeiro foi em 1991, justamente contra o Flamengo, com gol de Neto.



Para a decisão, o técnico Dorival Júnior deve escalar força máxima e tem dúvidas no meio-campo. André, Matheus Pereira e André Carrillo disputam duas vagas ao lado de Raniele. Além disso, Rodrigo Garro e Breno Bidon brigam por uma posição na equipe titular.

Flamengo X Corinthians

Supercopa do Brasil



Data e horário: 01/02/2026 - 16h

Local: Estádio Mané Garrincha



Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Pulgar e Carrascal; Plata, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo (Matheus Pereira) e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)