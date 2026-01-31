Técnico Filipe Luís tenta levar o Flamengo ao bi do Cariocão - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 31/01/2026 13:15

O Flamengo, para sonhar com a vaga, precisa derrotar o Sampaio Corrêa na última rodada e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos quatro concorrentes diretos: Madureira, Nova Iguaçu, Boa Vista e Maricá. Confira os cenários que classificam o Rubro-Negro:O Madureira ainda tem um jogo a menos e enfrenta o Vasco na próxima segunda-feira (2), que precisa vencer para garantir a classificação. Em caso de derrota, o Flamengo terá de torcer para o Madureira perder na última rodada para o Volta Redonda, fora de casa. Em caso de empate, o Rubro-Negro precisará tirar a diferença no saldo de gols (hoje de três gols).

Outra equipe com um jogo a menos é o Maricá, que no momento está na lanterna do Grupo B. A equipe enfrenta o Volta Redonda na próxima segunda-feira (2) e o Fluminense na última rodada. Para conseguir a classificação, o Flamengo precisa que o Maricá vença os dois últimos jogos; em caso de quatro pontos, o Rubro-Negro terá de tirar a diferença no saldo (hoje de um gol).O Nova Iguaçu é o cenário mais fácil para o Rubro-Negro. A equipe jogará fora de casa contra a Portuguesa e, em caso de derrota ou empate, o Flamengo conseguirá a classificação, se derrotar o Sampaio Corrêa.Por fim, o Boa Vista é o cenário mais complicado. A equipe não pode pontuar contra o Bangu fora de casa; caso pontue, chegará no mínimo a oito pontos, enquanto o Rubro-Negro pode chegar, no máximo, a sete.O Flamengo retornará a campo pelo Campeonato Carioca no dia 7 de fevereiro. Antes disso, o Rubro-Negro enfrentará o Corinthians na decisão da Supercopa do Brasil, no próximo domingo (1º), e o Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.