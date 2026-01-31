Felipe em campo com a camisa do Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2026 10:15

“Não tem como o coração não ficar dividido nesse momento, né? São duas equipes onde tive a felicidade de jogar bastante tempo, de conquistar títulos. Joguei com grandes jogadores, mas todos sabem, nunca foi algo que escondi, que sempre fui flamenguista desde criança. Nasci no Rio de Janeiro, minha família é toda do Rio, então contra todo mundo que o Corinthians jogar, vou estar sempre torcendo a favor do Corinthians. Mas contra o Flamengo, pesa um pouquinho, o coração um pouquinho mais flamenguista", disse Felipe.Ao falar sobre a decisão, Felipe projetou um grande jogo entre as equipes: “Eu projeto a final como sendo um grande jogo. São duas grandes equipes, as duas maiores torcidas do país, que nos últimos anos já vêm se enfrentando em decisões. Já se enfrentaram em decisões da Copa do Brasil, quartas ou semifinais da Libertadores, então já tem essa rivalidade bastante grande. Qualquer um pode levar”.