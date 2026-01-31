Felipe em campo com a camisa do FlamengoFoto: Reprodução/Instagram
“Não tem como o coração não ficar dividido nesse momento, né? São duas equipes onde tive a felicidade de jogar bastante tempo, de conquistar títulos. Joguei com grandes jogadores, mas todos sabem, nunca foi algo que escondi, que sempre fui flamenguista desde criança. Nasci no Rio de Janeiro, minha família é toda do Rio, então contra todo mundo que o Corinthians jogar, vou estar sempre torcendo a favor do Corinthians. Mas contra o Flamengo, pesa um pouquinho, o coração um pouquinho mais flamenguista", disse Felipe.
Ao falar sobre a decisão, Felipe projetou um grande jogo entre as equipes: “Eu projeto a final como sendo um grande jogo. São duas grandes equipes, as duas maiores torcidas do país, que nos últimos anos já vêm se enfrentando em decisões. Já se enfrentaram em decisões da Copa do Brasil, quartas ou semifinais da Libertadores, então já tem essa rivalidade bastante grande. Qualquer um pode levar”.
Felipe chegou ao Flamengo em 2011 após passagem pelo futebol português. O goleiro atuou na equipe até 2015, quando se transferiu para o Figueirense. Durante seu período no Flamengo, disputou 88 jogos pelo Rubro-Negro e foi titular nos títulos da Copa do Brasil de 2013 e dos Campeonatos Cariocas de 2011 e 2014.
Atualmente no Differdange, de Luxemburgo, o goleiro esteve presente como titular em 21 jogos na temporada, e o clube lidera o Campeonato Nacional com 34 pontos em 15 partidas. Em 2025, conquistou a liga nacional e a Copa de Luxemburgo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.