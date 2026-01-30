Filipe Luís no comando do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Filipe Luís no comando do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/01/2026 16:30

Rio – Mesmo com as atenções voltadas para a final da Supercopa Rei, contra o Corinthians, no próximo domingo (1º), o Flamengo acompanha os jogos do Campeonato Carioca desta sexta-feira (30). A quinta rodada do Estadual pode ter impacto direto na situação rubro-negra na tabela do Grupo B.



O time da Gávea já entrou em campo nesta rodada, no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, em jogo antecipado por causa do calendário nacional. Com quatro pontos, a equipe aparece na penúltima posição da chave e depende dos adversários para seguir com chances de classificação.



Boavista e Nova Iguaçu, que estão à frente na tabela, entram em campo nesta sexta-feira (30). Às 19h (de Brasília), o Verdão de Saquarema enfrenta o Sampaio Corrêa no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Mais tarde, às 20h30, a Laranja Mecânica da Baixada recebe o Bangu, no Estádio Jânio Moraes.



Uma combinação de vitórias pode complicar de vez a situação do Flamengo. Caso Boavista e Nova Iguaçu somem três pontos, o clube não teria mais como ultrapassá-los, restando apenas uma chance matemática de evitar o quadrangular do rebaixamento.



No momento, o Grupo B é liderado pelo Botafogo, com nove pontos, seguido por Madureira e Boavista, ambos com seis. O Nova Iguaçu soma cinco, enquanto o Rubro-Negro aparece com quatro, à frente apenas do Maricá, que tem três.

