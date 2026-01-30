Filipe Luís no comando do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
O time da Gávea já entrou em campo nesta rodada, no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, em jogo antecipado por causa do calendário nacional. Com quatro pontos, a equipe aparece na penúltima posição da chave e depende dos adversários para seguir com chances de classificação.
Uma combinação de vitórias pode complicar de vez a situação do Flamengo. Caso Boavista e Nova Iguaçu somem três pontos, o clube não teria mais como ultrapassá-los, restando apenas uma chance matemática de evitar o quadrangular do rebaixamento.
No momento, o Grupo B é liderado pelo Botafogo, com nove pontos, seguido por Madureira e Boavista, ambos com seis. O Nova Iguaçu soma cinco, enquanto o Rubro-Negro aparece com quatro, à frente apenas do Maricá, que tem três.
