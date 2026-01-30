Neto, durante o programa ’Os Donos da Bola’ desta quinta-feira (29) - Reprodução / Band

Publicado 30/01/2026 11:27 | Atualizado 30/01/2026 11:27

O ex-jogador e comentarista Neto detonou Lucas Paquetá, a nova contratação do Flamengo para 2026. Ele criticou, durante o programa "Os Donos do Bola", transmitido pela Band nesta quinta-feira (29), o valor investido pelo Rubro-Negro e atacou o meia pelo número de gols no seu ex-clube, o West Ham, da Inglaterra.

"Jogadorzinho de terceira categoria, de TikTok. Ah, a 'dancinha' do Paquetá… Se eu botar os números do Paquetá, são 137 jogos pelo West Ham, timinho pequeno, que ninguém sabe quem é. Sabe quantos gols ele fez? 23. Em três anos. Se você colocar a carreira dele, é impressionante", disparou.

Em seguida, Neto contestou a quantia paga pelo Flamengo, de 42 milhões de euros (R$ 262,9 milhões), para a compra do jogador.

"Os caras estão achando que a geração do Paquetá é melhor que a do Zico. Vocês são loucos. Vocês beberam o quê? Vocês são doentes mentais? O Paquetá é um jogadorzinho bem medíocre, mas medíocre no futebol que eu conheço. No futebol de hoje, talvez ele até jogue, mas não vale 42 milhões de euros."



Depois, a produção do programa colocou vídeos de Paquetá fazendo danças nas comemorações de gols, junto com atletas como Vinicius Júnior e Neymar. "Olha os nossos craques", disse, em tom irônico.



Estreia de Paquetá



O Flamengo está correndo contra o tempo para inscrever Lucas Paquetá no BID da CBF nesta sexta-feira (30) e regularizá-lo a tempo para a Supercopa Rei, contra o Corinthians, neste domingo (1º).