Lucas Paquetá é recebido pela torcida do Flamengo no Aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira (29) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 30/01/2026 07:40 | Atualizado 30/01/2026 07:47

Rio — O Flamengo está tentando agilizar a inscrição de Lucas Paquetá no BID da CBF para tê-lo à disposição na partida contra o Corinthians, pela Supercopa Rei, neste domingo (1º), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O clube já havia feito o possível para adiantar o processo enquanto as negociações ainda não haviam sido concluídas, conforme o "ge".

O meia chegou ao Rio no fim da manhã desta quinta-feira (29), recebido com festa da torcida no Aeroporto do Galeão. Após o desembarque, ele foi para casa e realizou exames em uma clínica, antes de assinar o contrato de quatro anos.

O Flamengo, agora, aguarda que a documentação do jogador seja regularizada no BID até as 18h desta sexta-feira (18). Se isso acontecer, ele poderá entrar em campo no domingo, dependendo da vontade de Filipe Luís. Paquetá jogou pela última vez no último dia 6 de janeiro.



Caso não seja inscrito a tempo, ele fará sua estreia contra o Internacional, na próxima quarta-feira (4), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.