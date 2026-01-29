Lucas Paquetá foi recepcionado pelos torcedores do FlamengoÉrica Martin / Agência O Dia

Gabriel Salotti
Rio — Lucas Paquetá desembarcou no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta quinta-feira (29), após fechar contrato de cinco anos com o Flamengo. O meia chegou nos braços da Nação Rubro-Negra, que lotou a entrada do salão nobre do terminal de desembarque com mais de 250 pessoas que entoaram "Ô, Paquetá voltou". 
"Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Fico muito feliz por ver todo o carinho, porque eu me sinto muito identificado", emocionou-se Paquetá em entrevista à Flamengo TV, ao lembrar os últimos anos respondendo a uma acusação de manipulação de jogo na Inglaterra, a qual foi absolvido.
Paquetá foi para os braços dos torcedores e vestiu a camisa de uma organizada. Ele gritou e pulou junto deles, cumprimentou quem estava mais próximo da grade de proteção e tirou fotos por cerca de sete minutos. Num primeiro momento, os seguranças tentaram até tirá-lo, mas, sem sucesso, depois apenas o ajudaram a ficar por lá.
Lucas Paquetá foi revelado na base do Flamengo - Érica Martin / Agência O Dia
Torcedores do Flamengo vão em peso ao Aeroporto do Galeão recepcionar Lucas Paquetá - Érica Martin / Agência O Dia
DJ Rael da Proença animou os torcedores do Flamengo que foram ao aeroporto recepcionar Lucas Paquetá - Érica Martin / Agência O Dia
Fá de Lucas Paquetá, Maria Fernanda foi com o pai, Diego Correia Alves, ao aeroporto para ver a chegada do jogador - Érica Martin / Agência O Dia
Torcedores do Flamengo foram ao Aeroporto do Galeão para recepcionar Lucas Paquetá - Gabriel Salotti / Agência O Dia
"Felicidade enorme estar de volta. Sonhei muito com esse momento. Tudo o que eu quero é desfrutar essa alegria de finalmente estar em casa. Quero ser feliz, dar alegria à Nação e dar o meu melhor", afirmou.
"Eu me sinto um de vocês. O que posso prometer é que meu coração é rubro-negro e eu vou demonstrar isso dentro de campo".
Ansioso para chegar o quanto antes ao Rio e ter condições de já jogar a Supercopa no domingo, o jogador de 28 anos fretou um avião para não ter que esperar mais na Inglaterra em voos comerciais. Segundo a assessoria do Flamengo, ele vai para casa e, à tarde, realizará exames médicos para assinar o contrato
"Eu sou muito ansioso. Não posso mentir. Quero muito jogar logo e estar com essa camisa em campo. Quero me divertir, ser feliz. Dar alegria à Nação é o que eu mais quero", completou.
 

Detalhes da contratação de Lucas Paquetá

Paquetá, de 28 anos, estava no West Ham, da Inglaterra. Após semanas de negociação, o Flamengo acertou a compra do atleta em 42 milhões de euros (R$ 262,9 milhões).
Há a expectativa no Rubro-Negro de que o jogador possa ser regularizado até sexta-feira, para que fique à disposição para a decisão da Supercopa Rei, domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em Brasília.
Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu, passou por Milan, da Itália, e Lyon, da França, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.