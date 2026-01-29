Torcedores do Flamengo vão em peso ao Aeroporto do Galeão recepcionar Lucas Paquetá - Érica Martin

Publicado 29/01/2026 10:11

"Eu acho que é algo bastante positivo. Mostra o carinho que ele sempre teve pelo Flamengo. E eu acho que agora é o momento da gente abraçar ele também, que passou por um momento muito delicado (foi inocentado do processo na Inglaterra de manipulação de apostas). E é isso, veio pra somar. Se Deus quiser, vai trazer muitos gols e títulos pra gente", afirmou o produtor audiovisual Pedro Amaral, de 23 anos e morador do Méier.

Os torcedores do Flamengo lotaram a entrada do salão nobre do aeroporto, onde o jogador de 28 anos saiu para ter o primeiro contato com a torcida em seu retorno.



Além de uma verdadeira festa rubro-negra, o clima foi de muita empolgação entre os torcedores com o que o novo reforço pode entregar ao Flamengo. Um deles é Fernando Souza da Fonseca, o Chapolin Rubro-Negro, figura conhecida e sempre presente nessas festas.



"Eu chamo ele de Paquemito. Ele veio pra ganhar tudo agora, jogador de Seleção, ícone do Flamengo, torcedor raiz, veio lá de base e a tendência é só ganhar título com ele", deseja o torcedor, que precisou receber atendimento médico ao passar mal devido ao forte calor.



Lucas Paquetá com lugar cativo no time titular



Para muitos, a vaga de Lucas Paquetá no time titular do Flamengo é uma certeza. Inclusive, já até com o escolhido para ir para o banco de reservas.



"Muito feliz, uma expectativa muito grande para a chegada dele. É vaga absoluta de titular no lugar do Carrascal, aberto pela direita. E domingo, com certeza, se eles conseguirem inscrever ele no BID (da CBF), é um título que ele já vai levantar (Supercopa) e tem mais um contra o Lanús (Recopa). E assim vai ser o começo dele", previu Diego Correia Alves, de 43 anos.



Ele também espera que Paquetá marque muitos gols, para fazer a sua comemoração com a dancinha que virou marca registrada, para a alegria da filha Maria Fernanda, que estava com ele no aeroporto: "Ela sabe fazer a dancinha e com certeza vai comemorar muito, vai dançando em casa ou até mesmo no Maracanã".

Mas tem também quem pense em ter Carrascal e Paquetá abertos um em cada ponta. É o caso do operador de loja Patrick Micelli, de 19 anos, morador do Jardim Carioca.

"Pra mim, o time ideal é: Rossi, Varela Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta no meio, Paquetá na esquerda e Carrascal na direita, com Pedro na frente. Esse é o time perfeito", avaliou.

Certeza de títulos para o Flamengo

Diante de tanta empolgação entre os rubro-negros, a chegada de Lucas Paquetá reforça ainda mais a confiança na conquista de títulos, muitos títulos.

"Eu estou muito ansioso, que o Filipe Luís consiga encaixar ele na melhor forma no nosso elenco recheado de craques. E que a gente consiga a tríplice coroa desse ano, com Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro", disse o estudante Bernardo Buzzani, de 21 anos.

Para os amigos João Vitor Pádua e Pedro Barreto, a expectativa é que o Flamengo leve os três principais títulos da temporada, assim como Supercopa e Recopa, já com Paquetá. E tem até quem sonhe ainda mais alto, com o mundial de Clubes.

"A expectativa é que ele chegue, já botando a faixa e vamos buscar a tríplice esse ano: Copa do Brasil, Libertadores, e Brasileiro. Com Paquetá sendo artilheiro e craque do time. A expectativa é o Messi voltar, é isso que eu estou pensando. Que ele tenha tendinite no ombro de tanto levantar taça", brincou oi estudante João Vitor, de 20 anos, da Taquara.

"Flamengo fazendo a maior contratação do futebol brasileiro. O Flamengo tem o melhor elenco da América e ele só vai somar, que levante muito troféu. E no final do ano, quem sabe o Mundial?", complementa

o estudante Pedro Barreto, de 18 anos.

Pai de João, Vitor Pádua também vê a chegada de Paquetá como uma maneira de ter um representante da torcida em campo. Afinal, o jogador é torcedor declarado do Flamengo.

"Pra gente é uma emoção diferente. Não é pela questão financeira. Paquetá é muito Flamengo e é um grande jogador. O cara queria muito vir para o Flamengo faz a torcida abraçá-lo desta forma que ele está sendo, num dia como esse, sol a pino na cabeça", disse o engenheiro químico.