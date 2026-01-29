Flamengo anunciou PaquetáReprodução / Flamengo

Rio - Reforço do Flamengo para 2026, o meia Lucas Paquetá, de 28 anos, terá uma rotina agitada assim que chegar no Rio de Janeiro. Após desembarcar no Galeão, o atleta irá para casa, depois fará exames médicos em uma clínica para posteriormente assinar contrato com o clube até o fim da 2030.
Anunciado como reforço do Flamengo, o acordo com Paquetá arrastou pelas últimas semanas, com idas e vindas em função se uma série de questões: total a pagar, tempo e valor das parcelas, assim como quando o brasileiro seria liberado. West Ham, que aceitou vender o jogador e também receber o pagamento em três anos.
No fim de tudo, prevaleceu o poder de negociação do Flamengo, que precisou ceder em muitos pontos, inclusive aumentar a proposta de 41,25 milhões de euros (R$ 258,2 milhões) para 42 milhões de euros (R$ 262,9 milhões), como informou o site 'ge' e a reportagem de O DIA confirmou. Mas no fim, o clube conseguiu o objetivo de repatriar seu Garoto do Ninho e aumentar o tempo para o pagamento das parcelas, para não sacrificar os orçamentos das próximas temporadas.
Há a expectativa no Rubro-Negro de que o jogador possa ser regularizado até sexta-feira, para que fique à disposição para a decisão da Supercopa Rei, domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em Brasília.
Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.