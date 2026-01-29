VAR de São paulo x Flamengo reviu o lance de Arrascaeta e concordou com decisão em campoReprodução de vídeo
Veja a análise do VAR em pênalti reclamado pelo Flamengo contra o São Paulo
Árbitro Wilton Pereira Sampaio e responsável pelo vídeo concordaram com a decisão
Arrascaeta vê Flamengo 'pagando pelo sucesso de 2025' e reclama de árbitro
Camisa 10 vê Rubro-Negro prejudicado por não marcação de pênalti contra o São Paulo
Filipe Luís analisa derrota do Flamengo para o São Paulo e exalta Paquetá: 'Incrível'
Técnico também comentou erro de Erick Pulgar, que ocasionou o gol da vitória do Tricolor Paulista
Jorginho reclama de arbitragem após derrota do Flamengo para o São Paulo: 'Matou o jogo'
Meio-campista ficou na bronca com Wilton Pereira Sampaio e acabou expulso depois do apito final
Flamengo sofre virada e perde para o São Paulo na estreia no Brasileirão
Gonzalo Plata colocou o Rubro-Negro em vantagem, mas Luciano e Danielzinho deram a vitória ao Tricolor Paulista
Apresentado na LDU, Deyverson relembra final contra o Flamengo: 'Vejo todo dia'
Centroavante destacou a importância de gol pelo Palmeiras na decisão da Libertadores, em 2021
