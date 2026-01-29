VAR de São paulo x Flamengo reviu o lance de Arrascaeta e concordou com decisão em campo - Reprodução de vídeo

Publicado 29/01/2026 09:47



A CBF divulgou o áudio do VAR durante a análise sobre um possível pênalti de Alan Franco em Arrascaeta. O último lance da derrota do Flamengo por 2 a 1 para o São Paulo teve o camisa 10 rubro-negro atrapalhado pelo adversário ao finalizar um rebote na pequena área.

Logo após o lance, o responsável pelo VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira começa a rever a jogada e diz Wilton Pereira Sampaio: "Qual questionamento aí, Wilton?"



O árbitro então explica a reclamação dos jogadores do Flamengo: "Fala que foi calçado, primeiro chuta e depois tem contado".

Na sequência, o VAr começa a revisar o lance ("É pé esquerdo com pé esquerdo"), e Wilton explica sua decisão: "Essa carga e esse contato nao foram suficientes pra mim".



Pouco depois de analisar as imagens, o VAR concorda com a decisão inicial da arbitragem.



"Pode seguir com decisão de campo. Não muda a passada... Arrascaeta, quando vai fazer o chute (põe) a perna para trás, bate na perna do jogador do São Paulo e mesmo assim conclui a jogada", diz Rodrigo D'Alonso.