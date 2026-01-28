Deyverson no Estádio Casa Blanca, a casa da LDU - Divulgação / LDU

A LDU apresentou nesta quarta-feira (28) a sua nova contratação para a temporada: Deyverson. Durante a entrevista coletiva, o centroavante de 34 anos relembrou o gol marcado na final da Libertadores de 2021 contra o Flamengo - quando ainda vestia a camisa do Palmeiras - e afirmou que revê o lance diariamente.

“Sobre meu gol, vejo todo dia. Eu lembro todo dia, coloco meu gol da final no YouTube. Vejo o jogo completo, desde a hora em que entro em campo. Foi um gol muito importante para a minha carreira. Sei que as pessoas no Brasil vão dizer: ‘sempre fala desse gol, sempre toca nesse assunto, esquece esse gol’, mas não tem como esquecer. Ele tem um significado muito grande, porque eu estava com minha esposa, meu sogro e meu empresário. Não é só o gol, mas quem estava ao seu lado em todos os momentos, tanto na dificuldade quanto no glamour”, disse o jogador.

“Flamenguistas falam que sempre menciono esse gol, mas não tem como não falar. Hoje o grande clássico no Brasil é Palmeiras x Flamengo. Esse gol vai ficar na minha história. Espero poder dar muita alegria à LDU, fazer muitos gols. Nunca falo quantos gols vou marcar, falo que sempre vou dar o meu máximo, com dedicação e humildade. Tenho certeza de que vamos muito longe no campeonato local, na Libertadores e, se Deus quiser, no Mundial de Clubes”, completou.

Deyverson foi peça fundamental na conquista da Libertadores do Palmeiras, em 2021. Após falha de Andreas Pereira, hoje no Verdão, o atacante marcou o segundo e último gol do clube na decisão, garantindo o título à equipe paulista.

Antes de acertar com a LDU, o atleta defendia o Fortaleza. Na última temporada pelo Leão do Pici, o centroavante atuou em 40 partidas, 20 como titular, marcou 11 gols e deu uma assistência.