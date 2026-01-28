Michael em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Michael em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/01/2026 14:50

Rio - O atacante Michael, de 29 anos, está perto de deixar o Flamengo. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o clube carioca encaminho a venda do jogador para o Al-Ula FC, que disputa a Segunda Divisão da Arábia Saudita.

Com contrato com o Flamengo até o fim de 2028, Michael tem apenas alguns poucos detalhes para finalizar o acordo e assinar com sua nova equipe. Ele estava negociando com o Santos.

Michael perdeu espaço no clube carioca na temporada passada com as chegadas de Jorge Carrascal e Samuel Lino. A saída do atacante é mais uma do setor ofensivo. Juninho foi para o Pumas, do México, e o Flamengo está em negociação para ceder Wallace Yan ao Bragantino.

Em sua segunda passagem pelo Flamengo, depois de quatro temporadas pelo Al-Hilal, Michael foi mais vitorioso que na primeira, mas atuou bem menos. Em 2025, ele entrou em campo em 29 jogos, com dois gols e quatro assistências.