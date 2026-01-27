Wallace Yan em campo pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/01/2026 17:10

Rio - A transferência de Wallace Yan para o Bragantino está "travada". O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, não concordou com a fórmula de pagamento do clube paulista e as partes estão discutindo um melhor modelo de concluir a operação que poderá render 10 milhões de euros (R$ 62,50 milhões) ao Rubro-Negro.

O entrave é porque o Bragantino tem um teto que só permite que o pagamento seja feito de 5 milhões de euros em 2026 e os outros 5 milhões no ano que vem. A situação não agradou Bap, que estava de férias quando a operação foi encaminhada. O presidente acabou vetando, mas o desejo do Flamengo segue sendo de concluir a transferência.

"Foi meu último jogo pelo Flamengo. Tudo o que eu passei aqui, conquistei muitas coisas. Fico até emocionado com todo o carinho da torcida. Tudo o que o clube tem por mim, sou um garoto que aprendi muito aqui. Estou indo embora de casa", disse Wallace Yan depois de sua última partida contra o Bangu.

Filipe Luís puxou Wallace Yan para o elenco profissional, quando assumiu a equipe em 2024. No ano passado, o jogador entrou em campo em 33 jogos, com sete gols e quatro assistências. Ele fez parte do elenco campeão do Carioca, Supercopa Rei, Brasileiro e Libertadores.