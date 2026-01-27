Nova Iguaçu e Volta Redonda ficaram no empate em 2 a 2 - Vinícius Gentil / Nova Iguaçu

Publicado 27/01/2026 07:38 | Atualizado 27/01/2026 08:34

Rio — Os resultados do Campeonato Carioca desta segunda-feira (26) favoreceram o Flamengo na luta contra o quadrangular de rebaixamento. O Rubro-Negro está na 5ª posição do grupo B, com 4 pontos em 5 jogos.



O Madureira, um dos concorrentes na disputa para avançar de fase, perdeu para a Portuguesa por 2 a 0, no estádio Conselheiro Galvão. A equipe está na 2ª colocação, com 6 pontos, e tem dois jogos restantes.



Já o Nova Iguaçu empatou com o Volta Redonda em 2 a 2, subiu para 5 pontos e permanece no 4º lugar, também com mais dois jogos até o fim da primeira fase. Ainda hoje, o lanterna Maricá, com 3 pontos, joga contra o Sampaio Corrêa nesta terça-feira (27), às 17h, e um empate no duelo empurraria o Flamengo para a última posição.

Os quatro primeiros do grupo avançam às quartas de final do Carioca, enquanto os dois últimos disputam o quadrangular de rebaixamento. O Flamengo, que só tem mais um jogo sobrando, contra o Sampaio Corrêa, no próximo dia 7 de fevereiro, precisa torcer para uma combinação de resultados para se afastar do risco.



O Rubro-Negro, que só pode alcançar sete pontos, está na torcida para que no máximo dois adversários consigam chegar a esse número. Vale lembrar, ainda, que o clube da Gávea tem -4 de saldo de gols, o pior número do grupo, que pode ser um dos critérios de desempate.