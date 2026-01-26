Filipe Luís, treinador do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 26/01/2026 08:54

Rio — O Flamengo perdeu para o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (25), pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, e se complicou ainda mais na competição. O Rubro-Negro continua na vice-lanterna no grupo B, no 5º lugar, com apenas quatro pontos, e corre o risco cada vez maior de não se classificar para o mata-mata e, portanto, disputar o quadrangular de rebaixamento do torneio.



Para se afastar desta situação, o Flamengo, que agora só pode atingir um máximo de sete pontos, precisa torcer para tropeços dos seus concorrentes diretos nos últimos jogos restantes: Boavista, Nova Iguaçu, Madureira e Maricá.

Entenda os cálculos



O Maricá, que é lanterna do grupo, joga nesta terça-feira (27) contra o Sampaio Corrêa. Caso o time consiga o empate, ele vai a quatro pontos e empurra o Rubro-Negro para a última colocação, devido ao saldo de gols. O clube ainda joga contra o Volta Redonda e o Fluminense e precisa de oito pontos para ultrapassar o máximo que o Flamengo ainda pode alcançar.



Já o Boavista está na 3ª posição do grupo, com seis pontos. A equipe perdeu para o Vasco, também neste domingo (25), e ainda joga contra o Sampaio Corrêa e o Bangu, 5º e 4º lugares do grupo A, respectivamente. O Flamengo torce para que o time de Saquarema não consiga fazer dois pontos dos seis possíveis.

O Madureira, 2º colocado com seis pontos, também busca fazer dois pontos, de nove possíveis, para assegurar sua vaga. O Tricolor Suburbano entra em campo nesta terça-feira contra a Portuguesa, e depois enfrenta o Vasco e o Volta Redonda.



O Nova Iguaçu, por sua vez, está na 4ª colocação, empatado em número de pontos com o Flamengo, e ainda joga contra o Volta Redonda, Bangu e Portuguesa. A equipe da Baixada precisa de quatro pontos para não poder ser mais alcançada pelo Rubro-Negro.



O Flamengo precisa torcer para no máximo duas dessas quatro combinações acontecerem, e vencer o seu jogo restante, contra o Sampaio Corrêa, no próximo dia 7 de fevereiro. Vale lembrar que o Rubro-Negro tem o pior saldo de gols do grupo, com -4.



Até lá, a equipe de Filipe Luís terá outros compromissos: a estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (28), contra o São Paulo, a disputa com o Corinthians pela Supercopa do Brasil no domingo (1º) e a 2ª rodada do Brasileirão, contra o Internacional, na próxima quarta-feira (4).