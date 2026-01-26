Jorginho e Arrascaeta durante jogo do Flamengo - Rodrigo Valle/Getty Images

Publicado 26/01/2026 16:20

Rio - O Flamengo deve ganhar reforços importantes para a estreia no Campeonato Brasileiro. Arrascaeta e Jorginho têm retorno encaminhado e devem ficar à disposição de Filipe Luís para o duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada da competição.



A dupla ficou fora do clássico contra o Fluminense, no último domingo (25), e também não participou do confronto diante do Vasco. Ainda assim, entre os seis desfalques recentes do elenco principal, são os nomes com situação mais avançada para retorno imediato. As outras baixas seguem sendo Saúl, Danilo, Ayrton Lucas e De La Cruz.



Após a derrota para o Fluminense, Filipe Luís explicou que as ausências fizeram parte de um planejamento alinhado com a preparação física. O treinador destacou o controle de carga em atletas importantes e reforçou a expectativa de contar com um grupo mais próximo do ideal na estreia do Brasileirão.



Arrascaeta segue um cronograma específico de preparação, semelhante ao adotado na última temporada, e evoluiu bem nos últimos dias. Já Jorginho voltou a treinar normalmente após passar por um procedimento odontológico, o que pesou para sua ausência recente.



Atual campeão nacional, o Flamengo estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), fora de casa. O clube inicia a competição com o objetivo de disputar o título, mantendo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores como prioridades em 2026.