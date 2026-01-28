Marcos Antônio está na mira do FlamengoDivulgação / São Paulo FC
Flamengo aproveita ida a São Paulo para fazer reunião por Marcos Antônio
Jogador, de 25 anos, é peça fundamental do clube paulista
Flamengo aproveita ida a São Paulo para fazer reunião por Marcos Antônio
Jogador, de 25 anos, é peça fundamental do clube paulista
Flamengo anuncia a contratação de Lucas Paquetá
Meia, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2030
Gabigol admite mágoa com dirigentes do Flamengo: 'Não trataram da melhor maneira'
Atacante avalia como foi a saída do Rubro-Negro e não culpa Filipe Luís por decisão
Flamengo contesta na Justiça cobrança milionária envolvendo venda de Wesley
Clube tenta barrar bloqueio judicial e afirma que percentual reivindicado por equipe catarinense não existe mais
Flamengo encaminha venda de Michael para equipe da Segunda Divisão da Arábia Saudita
Atacante, de 29 anos, estava negociando com o Santos
Relembre momentos marcantes de Lucas Paquetá pelo Flamengo
Meia fez gols importantes e foi peça importante da equipe em 2017 e 2018
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.