Marcos Antônio está na mira do FlamengoDivulgação / São Paulo FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo aproveitou a ida para São Paulo para se reunir e manifestar o interesse na contratação de Marcos Antônio, de 25 anos, que defende o Tricolor Paulista. Apesar da dificuldade da negociação, o Rubro-Negro não desistiu do atleta. As informações são do portal "GE".
LEIA MAIS: Lucas Paquetá se despede do West Ham nas redes sociais: 'Obrigado'
O São Paulo já deixou claro que não tem interesse no jogador que foi um dos destaques do clube no ano passado. O interesse do Flamengo é antigo e começou quando Marcos Antônio defendia a Lazio em 2024.
LEIA MAIS: Flamengo parabeniza Léo Pereira por seis anos de clube
O Tricolor Paulista contratou o jogador por empréstimo em 2024. Depois de renová-lo por duas temporadas, o clube chegou a um acordo com a Lazio por 4,2 milhões de euros (R$ 27,3 milhões).
LEIA MAIS: West Ham aceita proposta, e Flamengo contrata Lucas Paquetá
No total, Marcos Antônio entrou em campo pelo São Paulo em 61 partidas e deu seis assistências. Ele tem contrato até o fim de 2028.