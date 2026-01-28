Marcos Antônio está na mira do Flamengo - Divulgação / São Paulo FC

Publicado 28/01/2026 18:50

Rio - O Flamengo aproveitou a ida para São Paulo para se reunir e manifestar o interesse na contratação de Marcos Antônio, de 25 anos, que defende o Tricolor Paulista. Apesar da dificuldade da negociação, o Rubro-Negro não desistiu do atleta. As informações são do portal "GE".

O São Paulo já deixou claro que não tem interesse no jogador que foi um dos destaques do clube no ano passado. O interesse do Flamengo é antigo e começou quando Marcos Antônio defendia a Lazio em 2024.

O Tricolor Paulista contratou o jogador por empréstimo em 2024. Depois de renová-lo por duas temporadas, o clube chegou a um acordo com a Lazio por 4,2 milhões de euros (R$ 27,3 milhões).

No total, Marcos Antônio entrou em campo pelo São Paulo em 61 partidas e deu seis assistências. Ele tem contrato até o fim de 2028.