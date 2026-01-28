Léo Pereira completou seis anos de Flamengo - Divulgação / Flamengo

Léo Pereira completou seis anos de FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 28/01/2026 12:42

Rio - O Flamengo utilizou suas redes sociais para parabenizar o zagueiro Léo Pereira, de 29 anos, pelos seus seis anos de clube. O Rubro-Negro destacou a trajetória do defensor, que demorou a se firmar e que viveu na temporada passada o seu melhor ano com a camisa do clube carioca.

"Sutil e elegante, com sangue frio, confiança e lealdade. Leonardo Pereira superou inúmeros obstáculos para se estabelecer como pilar do sistema defensivo do Mengão. Seja na terra, seja no ar, o camisa 4 é uma ameaça real aos adversários por sua capacidade de contribuir nas jogadas de ataque. Tamo junto, meu zagueiro! Pra cima deles!", publicou o Flamengo em suas redes sociais.

No começo de 2020, o Flamengo pagou algo em torno de 7 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação da época) pelo zagueiro, junto ao Athletico-PR. Ele oscilou bastante, alternando boas e más atuações nos primeiros anos de clube.

No total, ele entrou em campo em 281 partidas, anotou 17 gols e deu cinco assistências. Léo Pereira conquistou pelo Flamengo: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Campeonatos Cariocas.