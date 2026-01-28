Lucas Paquetá está próximo de voltar ao Flamengo - Divulgação / West Ham

Lucas Paquetá está próximo de voltar ao FlamengoDivulgação / West Ham

Publicado 28/01/2026 08:26

Rio — Em meio à reta final das negociações entre West Ham e Flamengo por Lucas Paquetá, o clube inglês postou, na noite desta terça-feira (27), um vídeo em tom de despedida do atleta, com uma versão remixada da música "Meu Ex-Amor", de Amado Batista. A publicação, feita no perfil oficial da equipe londrina no TikTok, levou flamenguistas à loucura.

#Paqueta #LucasPaqueta #PremierLeague #TikTokEsportes ♬ som original - Mix.Status @westham Canetada #WestHam

As conversas têm avançado cada vez mais. O Rubro-Negro e o time europeu cederam em relação ao valor da segunda parcela, a ser paga ainda em 2026. Esta é a última pendência nas tratativas e considerada fundamental para que o clube da Gávea consiga cumprir outros compromissos no orçamento do ano, segundo o "ge". As conversas têm avançado cada vez mais. O Rubro-Negro e o time europeu cederam em relação ao valor da segunda parcela, a ser paga ainda em 2026. Esta é a última pendência nas tratativas e considerada fundamental para que o clube da Gávea consiga cumprir outros compromissos no orçamento do ano, segundo o "ge".

O montante restante também é importante para o West Ham, que pedia cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) a mais nos próximos 11 meses, para fechar a conta do fair play financeiro e realizar novos investimentos.



O Flamengo já começou a redigir o contrato de Paquetá e está otimista em anunciar o meia ainda nesta semana. Caso seja confirmada, esta será a maior contratação da história do futebol brasileiro, superando a transferência de Gerson ao Cruzeiro.

Cria do Ninho

Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá tem 28 anos. Ele foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018, e após duas temporadas sem grande destaque no futebol italiano, transferiu-se para o Lyon, da França, onde evoluiu e despertou o interesse do futebol inglês. Em 2022, foi contratado pelo West Ham por 61,6 milhões de euros (cerca de R$ 309 milhões) e, desde então, atua pelo clube londrino, consolidando-se no cenário europeu.