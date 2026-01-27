Lucas Paquetá em campo pelo West Ham - AFP

Publicado 27/01/2026 17:15

Rio - O Flamengo está cada vez mais perto de contratar Lucas Paquetá. O Rubro-Negro chegou a um acordo sobre o valor total e o prazo de pagamento, mas ainda falta resolver um último impasse: o valor da parcela de 2026. A tendência é que as partes cheguem a um acordo em breve, de acordo com o "ge".

Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo vai desembolsar 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões). O Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028. O dinheiro total a ser transferido ainda neste ano que gera o último impasse.

De um lado, o Flamengo alega que um valor exorbitante pode prejudicar outros compromissos de 2026. Além disso, entende que a proposta atual se encaixa nas possibilidades do clube e não pretende mudar. Já o West Ham, por sua vez, entende que impacta na conta do fair play financeiro e em novos investimentos.

Apesar do impasse, o West Ham vê a negociação de forma positiva, principalmente após o time voltar a vencer sem Lucas Paquetá. A postura irredutível do jogador também foi determinante para o Flamengo conseguir avançar na negociação com o clube inglês.